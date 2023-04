Dues persones van morir i dotze més van resultar ferides, vuit de gravetat, en l'incendi que es va originar divendres passat en un restaurant de la plaça Manuel Becerra a Madrid. El foc, que es va iniciar a prop de l'entrada de l'establiment, es va propagar ràpidament pel sostre i les parets del local, fet que va dificultar l'evacuació de les persones que eren a dins.

Entre les últimes dades que han transcendit d'aquest tràgic succés hi ha les identitats de les dues víctimes mortals. La primera, una clienta del restaurant, era una infermera biscaïna de 42 anys. L'altre, un home, de 25 anys que havia començat a treballar com a cambrer només feia una setmana. Jay Robles, nom del jove, també es dedicava a la música. Natural de Benidorm, es va animar a provar sort al càsting d''OT 2020', una intervenció que encara es pot veure al canal de Youtube del talent xou.

"L'experiència d'ahir va estar força bé, però va ser esgotadora", va explicar Robles després d'aconseguir arribar la fase final del càsting, on va confessar que no pensava arribar tan lluny: "Vaig venir amb una amiga com de broma i mira, aquí estem ".

La Policia Nacional continua investigant els fets. Dels dotze ferits, vuit continuen ingressats a diferents hospitals de Madrid, quatre a l'UCI, tres en unitats de grans cremats amb cremades d'entre el 8 i 25 % del seu cos, i un altre en cures intermèdies.