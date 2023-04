Jorge Valdano Jr., el primogènit de l’exjugador i entrenador del Reial Madrid, no ha seguit els passos del seu pare i no dona puntades de peu a una pilota, sinó que és guionista. Ha escrit per a sèries com Herederos, Los Serrano o Estoy vivo, encara que fa temps que tenia al cap fer una ficció sobre l’esport rei. Sempre li havien posat traves, així que quan li van trucar Álex de la Iglésia i Carolina Bang per proposar-los crear una sèrie «per riure’s del món del futbol», es va endur una alegria. El resultat és Pollos sin cabeza, una comèdia que arriba avui a HBO Max i en què Hugo Silva es fica a la pell d’un exjugador reconvertit en representant d’estrelles que pateix les excentricitats dels seus mediàtics clients. «El món del futbol és tan exagerat que, si hom li aplica el punt de vista adequat, la comèdia surt sola», afirma Valdano, que recalca que no s’ha inspirat en cap figura real. «Teníem clar que volíem fer ficció. Tenint el cognom que tinc, em volia cobrir les espatlles i assegurar-me que la gent es divertís veient aquesta sèrie i no estigués buscant qui és qui o en què es basa cada trama o personatge», explica el cocreador de la comèdia amb Pablo Tébar. Cap dels que apareixen a Pollos sin cabeza surt massa ben parat. Ni el protagonista, que s’adona al primer episodi que entre els representants hi ha uns quants taurons perquè només obrir la seva agència li roben al seu client estrella (Óscar Casas); ni els futbolistes, amb els seus capricis i extravagàncies. «La sèrie els mira amb tendresa i els humanitza», assenyala Valdano. «A mi sempre m’ha cridat l’atenció la tremenda pressió a què estan sotmesos, que tinguin tot un país mirant-los i esperant que aconsegueixin unes metes», afegeix Bang, productora executiva d’aquesta sèrie que també compta en el repartiment amb Dafne Fernández , Gorka Otxoa, Kira Miró i Diogo Sales i que s’atreveix amb un tema com l’homosexualitat al futbol. «Crec que tractem el tema d’una forma molt divertida, amb tots els malabars que ha de fer el protagonista per amagar-ho», apunta.