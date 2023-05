Amb més de 70 personatges, 3.800 figurants i un arc narratiu que s'estén des dels anys 80 al 2013, la nova i ambiciosa sèrie de Javier Calvo i Javier Ambrossi, "La Mesías", s'estrenarà la tardor que ve, segons ha anunciat Movistar+ aquest dilluns. La producció, que s'ha desenvolupat a més de 30 localitzats diferents de Catalunya, va rodar a finals d'agost a Calaf i compta amb l'actuació de l'actor de la Seu d'Urgell Roger Casamajor i l'igualadí Biel Rossell.

A banda del municipi anoienc, la sèrie s'ha desenvolupat a Barcelona, Girona, Mataró, Òrrius, Santa Eulàlia de Ronçana, Arenys de Mar, Gualba i Santa Susanna, entre altres poblacions. També estava previst que el rodatge aterrés a Manresa, però la gravació a la capital bagenca es va cancel·lar, segons ha detallat Aleix Farré, tècnic responsable del Manresa Film Office, el servei municipal que dona suport a les productores per fer rodatges a la ciutat.

Barreja de gèneres: del thriller al musical

Els creadors d'èxits com "La Llamada", "Paquita Salas" o "Veneno", coneguts com "los Javis", barregen en la seva nova producció gèneres que van del thriller al musical, per explicar la història d'un home marcat pel fanatisme religiós, arran de l'impacte a la seva vida d'un vídeo viral d'un grup de música pop cristiana compost per diverses germanes.

Calvo ha definit la sèrie, que tindrà set episodis, com "una experiència de sanació" i "terapèutica", mentre que Ambrossi ha destacat mai no s'havien enfrontat a un projecte d'aquestes dimensions: "La nostra vida els últims mesos ha estat per i per a 'La Mesías'", ha reconegut.

Un repartiment amb actors de casa nostra

A banda de l'igualadí Biel Rossell i l'urgellenc Roger Casamajor, el repartiment de la producció compta amb el debut com a actriu de la cantant Amaia Romero, que va saltar a la fama com a guanyadora d'Operación Triunfo el 2017, juntament amb noms consolidats com l'actriu Macarena Garcia, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla o Cecília Roth. L'elenc també compta amb Nora Navas, Gràcia Olayo, Aixa Villagrán, Carla Díaz, Betsy Túrnez, Àngels Ortega, Mari Paz Sayago i Rossy de Palma, a més d'un jove elenc de debutants com Irene Balmes, Bruno Núñez, Carla Moral, Lluc Jornet o Iona Roig.

Raül Refree, productor de discos de Rosalía, el Niño de Elche, o Guitarricadelafuente i el duo pop Hidrogenesse són els responsables de la música original; Refree s'encarrega de la banda sonora, mentre que Hidrogenesse ha compost les cançons originals.

"La Mesías" també comptarà amb composicions originals d'Amaia i Albert Pla i la coreografia va a càrrec de Belén Martí Lluch, fundadora de la companyia Mucha Muchacha.