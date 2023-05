La gala final d’Eurovisió 2023 és cada vegada més a prop i els 37 representants ultimen els detalls de les seves actuacions per portar a dalt de tot els seus respectius països. Això, al seu torn, provoca que sorgeixin contratemps o imprevistos, la qual cosa dona peu a modificacions d’última hora. Això és precisament el que ha passat amb l’escenografia proposada per la delegació espanyola, encapçalada per l’artista valenciana Blanca Paloma.

Pel que sembla, per motius tècnics no podrà realitzar-se el pla zenital (des de dalt) previst per reproduir la Lluna, per la qual cosa s’haurà de portar a terme un enfocament més inclinat. La modificació de la idea original ha indignat els seguidors espanyols del festival, que no han trigat a manifestar les seves queixes a través de les xarxes socials.

🚨🇪🇸𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔: 𝗕𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢𝗥𝗠 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝗩𝗦 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗢 𝗘𝗡𝗦𝗔𝗬𝗢 #Eurovision2023



🔸Vídeo comparativa del adelanto de los 30s de realización vs gran final del Benidorm Fest



⚠️Cambios en la actuación de Blanca Paloma.#Eurovision | #BenidormFest pic.twitter.com/u53MiUQlSr — El Vasko (@Elvasko) 6 de mayo de 2023

Malgrat tot, Paloma prefereix veure el got mig ple i s’ha mostrat il·lusionada amb la nova proposta: «Entenc l’afecció al pla anterior, però el nou pla té una energia molt poderosa perquè miro endavant», ha declarat al mitjà Formula TV.

La BBC, gran culpable

José Pablo Polo, productor del senzill ‘Eaea’ amb el qual Espanya aspira a obtenir grans resultats al festival, ha revelat alguns detalls sobre aquest canvi d’última hora: «Era un pla molt icònic que nosaltres volíem fer igual que a Benidorm Fest», ha reconegut en declaracions per a ‘Connexión Liverpool’. No obstant, ell mateix ha assegurat que «no és possible fer cap pla zenital sobre l’escenari principal», muntat per la BBC: «Va ser la primera cosa que ens van eliminar en la reunió», ha explicat Polo.

Lluny d’alimentar la polèmica amb més queixes, el director creatiu ha preferit mostrar-se optimista respecte a aquesta problemàtica i la seva consegüent solució: «La idea de la ‘spider’, després, ens ha enamorat molt. Té una frontalitat que provoca una diagonal, que és la diagonal que ella (Blanca Paloma) buscarà al final», ha dit.