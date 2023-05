La cancel·lació de ’Sálvame’, que deixarà d’emetre’s el pròxim 16 de juny després de 14 anys en antena, ha creat una clara divisió entre els que recolzen el tancament del programa dedicat a la premsa del cor i els que defensen l’important paper d’aquest espai televisiu. En el bàndol dels primers es troba l’exfutbolista Gerard Piqué, que ha celebrat l’adeu del programa conduït per Jorge Javier Vázquez:«Hem fet que s’acabés ‘Sálvame’», ha començat, referint-se a la recent incorporació de la competició amateur de futbol Kings League a la programació de Mediaset. «No era per contracte que vaig imposar que s’acabés», ha aclarit en to humorístic.

Igualment, l’exdefensa blaugrana no ha mostrat objecció en compartir les seves impressions més sinceres sobre el programa de Telecinco: «Que s’hagi acabat no em sembla malament. És indecent tot el que fan en aquest programa, tot és mentida. A més, és millor per a la societat que s’hagi acabat», ha assegurat al programa ‘After Kings’, en què els presidents dels equips de la Kings League es reuneixen per comentar la jornada i altres temes d’actualitat. PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips (@KLClips) 8 de mayo de 2023