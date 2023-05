Fa uns dies sortia a la llum que l'emissió del famós programa de Telecinco 'Sálvame' es cancel·larà definitivament el pròxim 16 de juny. La nova directiva del grup Mediaset ha decidit prendre aquesta iniciativa tancant un dels programes vespertins més longeus de la televisió per a continuar així amb la reforma del grup. La cadena, que des de fa uns mesos està dirigida per Borja Prado, deixarà les tardes en mans d'Unicorn Content, la productora d''Ana Rosa'. Així doncs, l'espai conduït per Jorge Javier Vázquez s'acomiadarà per sempre després de 14 anys en antena recentment complerts.

El passat 5 de maig, la notícia es va fer pública a través dels mitjans de comunicació, si bé encara no estava confirmada de manera oficial. El mateix divendres, durant 'Sálvame Llimón', que s'emet cada tarda en Telecinco, la notícia va començar a circular per xarxes socials i alguns col·laboradors fixos del programa sembla que van assabentar en directe de la notícia. Els seus rostres es van entristir amb el pas de la tarda i la tensió també va anar en augment. Esto sucedía el pasado viernes durante el Mitele Plus por el momento parece que justo algunos colaboradores habían recibido la noticia de la cancelación de Sálvame. María Patiño al borde de las lágrimas y la cara de Gema López … pic.twitter.com/7l69Z7dbnk — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) 7 de mayo de 2023 Amb el pas de les hores, però, sembla que els col·laboradors del programa han assimilat la notícia i que fins i tot, s'ho prenen amb bon humor. Aquest dilluns, el programa va portar a plató un assessor laboral, que va ajudar-los a fer un bon currículum. "Així farem que altres programes o cadenes s'interessin per vosaltres i vulguin comptar amb vosaltres. Sabeu per què? Perquè així és la vida", va exclamar. Casualment, aquesta última oració, va ser una de les més repetides durant el programa. Sálvame comienza el programa con un asesor laboral para actualizar los curriculum de los colaboradores. #yoveosálvame pic.twitter.com/70UEljFIX5 — Petardeo Pop (@PetardeoPop_) 8 de mayo de 2023 La consigna "así es la vida" va guanyar pes durant tot el programa, formant part de discursos i també de l'ambientació musical. L'equip va fer servir en més d'una ocasió la cançó "Bam Bam", de Camila Cabello i Ed Sheeran, en què es repeteix constantment aquesta frase, per transmetre un missatge irònic carregat de simbolisme envers la situació. Fins i tot, els col·laboradors van atrevir-se a ballar el tema, deixant clar que la dita "al mal temps bona cara" es convertirà en la seva filosofia fins a l'últim episodi. Bailando así es la vida ,ironía pura pic.twitter.com/GnEtnNBjvH — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) 8 de mayo de 2023 'Sálvame' ha estat de les insígnies més potents de Mediaset durant l'última dècada i va portar el la premsa del cor a una nova dimensió. Durant tots aquests anys d'emissió, el programa ha regalat grans dades d'audiència a la cadena i multitud de personalitats del món del cinema, la moda i entreteniment han passat pel plató més polèmic d'Espanya. Per què «Sálvame» feia nosa als directius del grup Mediaset? Divisió d'opinions Des que es va fer pública la notícia, la cancelació de 'Sálvame' està sent tendència a xarxes socials i està en boca de tots. Així mateix, la polèmica a Twitter i Instagram està servida, ja que alguns usuaris estan a favor que se li posi fi al 'xou' de Jorge Javier, mentre que uns altres opinen totalment el contrari. La devoció per l'espai televisiu de Telecinco és tal que alguns seguidors indignats de 'álvame han arribat a convocar a través de xarxes socials una manifestació en la seu de Mediaset per a evitar el tancament sobtat del programa.