Mediaset continua amb els seus plans per rellançar la programació de Telecinco. Després de la cancel·lació definitiva de Sálvame a la recta final del mes de juny, la nova direcció de la companyia, encapçalada per Alessandro Salem i Manuel Villanueva, ja ha pres una decisió sobre el que passarà amb el buit que deixarà Viernes Deluxe. Es tracta d’un nou format per a l’horari de màxima audiència, que estarà presentat per Sandra Barneda, segons detalla el portal YoTele. D’aquesta manera, la catalana es col·loca com una de les apostes més fermes de la cadena per a la temporada que ve.

Per què «Sálvame» feia nosa als directius del grup Mediaset? De fet, la presentadora de La isla de las tentaciones, que aquests dies es troba enregistant la seva setena edició a la República Dominicana, estarà també al capdavant del nou programa diari que substituirà Sálvame al llarg d’aquest estiu, abans de l’arribada d’Ana Rosa Quintana, en principi prevista per a la programació de la pròxima tardor. Segons el citat portal, el nou programa estarà produït per Cuarzo (Banijay). Per ara encara no té títol definitiu però sí que se sap que tindrà un estil completament diferent del seu antecessor, en què s’abordaran els assumptes més destacats de l’actualitat de la setmana amb la participació de diversos col·laboradors.