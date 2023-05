La BBC, cadena amfitriona del festival d'Eurovisió 2023, ha revelat els noms dels artistes que actuaran com a convidats a la final del certamen el 13 de maig, entre els quals no es troba el de l'olesana Chanel Terrero, què l'any passat va aconseguir el tercer lloc per a Espanya a Eurovisió 2022 amb 'SloMo'.

El motiu de la seva absència? L'artista assenyala que no ha estat convidada a actuar en el certamen i ha asseverat que, si fos per ella, aniria encantada. Els qui sí que participaran en la final de la 67è edició del festival de la cançó europea seran els guanyadors de l'any passat, els ucraïnesos Kalush Orchestra, que obriran la gala de dissabte. Així mateix, la desfilada de banderes previ a les actuacions dels concursants estarà amenitzat per antics participants ucraïnesos com Go_A, Jamala, Tina Karol i Verka Serduchka, mentre el britànic Sam Ryder, que va aconseguir el segon lloc a Eurovisió 2022, serà l'encarregat d'animar el primer 'interval act'. Per a l'últim 'interval act', la BBC ha preparat una actuació de sis grans figures del festival, Mahmood (representant d'Itàlia en 2019 i 2022), Netta (guanyadora israeliana en 2018), Dadi Freyr (representant d'Islàndia el 2020), Cornelia Jakobs (representant de Suècia el 2022), Duncan Laurence (guanyador neerlandès en 2019) i Sonia (representant del Regne Unit el 2023). Aquests artistes interpretaran algunes cançons amb les quals celebraran la contribució de Liverpool a la música pop. Graham Norton, Julia Sanina, Alesha Dixon i Hannah Waddingham han estat els triats per la televisió pública britànica per a presentar les semifinals i la final, que en les seves emissions a RTVE comptaran amb Julia Varela i Tony Aguilar com a comentaristes.