La candidatura espanyola de Blanca Paloma s'ha col·locat en la cinquena posició per a fer-se amb la victòria al Festival d'Eurovisió 2023 amb un 4% de possibilitats, segons el portal Eurovision World. D'altra banda, els usuaris de Sportium, eleven al 7% aquesta probabilitat.

Segons precisen les dades de la casa d'apostes, en la final del certamen, que se celebrarà el 13 de maig al M&S Bank Sorra de Liverpool, l'artista espanyola tindrà un 7,51% de possibilitats d'aconseguir el primer lloc per a fer-se amb el micròfon de cristall.

Així mateix, un 10% dels usuaris de la plataforma confia que Espanya quedarà entre els primers deu llocs del festival, tornant a posicionar l'Estat entre les millors proposades com ja va passar amb l'olesana Chanel Terrero i el seu 'SloMo' el 2022, qui abans del certamen acumulava el 17% de les possibilitats de guanyar a les cases d'apostes.

Suècia, França, Finlàndia, Noruega, Ucraïna, Austràlia, Israel, Itàlia i Àustria completen el 'top 10' de favorits d'Eurovisió 2023, segons els usuaris de Sportium, que estima, a més, que la candidatura espanyola només serà superada per Suècia i Finlàndia.

En concret, Loreen (Suècia) i la seva cançó 'Tattoo' parteixen com la candidatura favorita amb un 53,76% d'opcions d'alçar-se amb la victòria, la qual l'artista ja va aconseguir en el certamen de 2012 amb 'Euphoria'. En segon lloc en les enquestes, se situa Finlàndia amb 'Cha Cha Cha', de Käärijä, que compta amb un 10,5% de probabilitats de guanyar.

El tercer lloc d'Espanya està seguit per les propostes d'Ucraïna amb un 5%, França amb un 3,5% i Israel amb 3,3%, d'acord amb les dades de Sportium.

Blanca Paloma actuarà en la primera meitat de la final d'Eurovisió 2023, que començarà aquest dimarts, 9 de maig, amb la seva primera semifinal per a continuar amb la segona el dijous 11 de maig i la gala final el dia 13.

La 67 edició del certamen organitzat per la Unió Europea de Radiodifusió (UER) està marcada també per un nou sistema de vots que dona més protagonisme al públic i per comptar amb dos països com a amfitrions, el Regne Unit i Ucraïna, després que aquest últim guanyés en la passada edició però no hagi pogut acollir el certamen per la invasió russa.