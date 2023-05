La sèrie d'Amazon Prime Video 'Cites Barcelona', dirigida per Pau Freixas i produïda per Filmax, estrenarà els dos primers capítols el 12 de juny a TV3 i el 13 de juny estarà íntegrament disponible a la plataforma. A 'Cites Barcelona' els personatges es troben cara a cara després de conèixer-se per Internet. La sèrie té sis capítols que combinen el castellà i el català.

El repartiment el formen noms com Carmen Machi, Belén Cuesta, Ivan Massagué, Laia Costa, Nausicaa Bonnín, Carolina Yuste, Carlos Cuevas, Miguel Ángel Muñoz, Aina Clotet, Pol López, David Verdaguer, Berta Castañé, Joana Vilapuig, Eva Santolaria i la participació de Dulceida. A partir de la trobada, els protagonistes visiten alguns dels espais més icònics de la ciutat, com la Sagrada Família, el Port o la Rambla.