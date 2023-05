Pedri, jugador del FC Barcelona i de la Selecció Espanyola, va acudir aquest dimarts per primera vegada al plató d’‘El hormiguero’. El futbolista canari, de només 20 anys, va xerrar amb Pablo Motos pocs dies després de proclamar-se campió de La Liga.

A més, en l’arrencada de l’entrevista, li va regalar al presentador les botes amb què va guanyar l’esmentada competició: «Només hi ha tres parells així. Espero que t’agradin, estan fetes de plàstic reutilitzat». «M’han dit que ets molt dolent, no sé si les sabràs utilitzar», va dir fent broma.

Més endavant, Motos es va interessar pels inicis de Pedri en el futbol. En concret, va voler conèixer com li va canviar la vida a nivell econòmic: «Quan et fan el teu primer contracte professional i veus que tens pasta... Quin va ser el primer caprici car que et vas comprar?».

«La primera vegada que vaig començar a cobrar, no tant, va ser a Las Palmas», va començar aclarint el convidat: «El primer que em vaig comprar van ser unes llaminadures al súper de davant, tenia unes ganes de menjar increïbles». No obstant, el més «car» que va comprar va ser un cotxe per al seu pare, tal com va revelar entre els aplaudiments del públic: «Ja li feia falta».

Pedri també va parlar sobre els seus primers dies en el Barça: «El primer dia estaven jugant la Champions a Lisboa. Vaig arribar i hi havia poca gent, allà no estava tan nerviós». «El segon dia van arribar tots. Messi, Jordi Alba... Tots els cracs del Barça. I aquell dia estava cagat», va confessar.

A més, va assegurar que al principi li costava entrar al vestidor: «Em quedava al gimnàs fent com que entrenava, em feia vergonya entrar». Va ser Messi qui, finalment, el va ajudar a integrar-se a l’equip: «Un dia va venir Leo i em va dir que passéssim, que no tinguéssim vergonya. Em va ajudar».