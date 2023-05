El canal SX3 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals estrena el primer talent xou audiovisual de K-pop d’Occident que surt de Corea del Sud. Es dirà “Kóreo” i estarà presentat pels influencers catalans Alexity, Gemma Pérez i Víctor Marko, mentre que el cantant d’origen sud-coreà Chung Man, concursant de la primera edició d’“Eufòria”, hi participarà explicant conceptes de la cultura coreana, com la llengua i la gastronomia, amb el suport del seu personatge en versió animada.

Amb aquesta competició de pop coreà (korean pop), el SX3 se suma a aquesta tendència urbana del K-pop a Catalunya i mostra en què consisteix aquest fenomen mundial que triomfa entre el públic adolescent i jove, amb un ampli seguiment a les plataformes digitals. A Barcelona, on cada vegada hi ha més esdeveniments que giren al voltant de la cultura coreana, hi ha una vintena de grups que es dediquen a fer covers de K-pop, amb milions de seguidors a les xarxes socials.

Quatre bandes enfrontades

D’aquest escenari, en sorgeixen les quatre bandes de covers de K-pop que participen a “Kóreo”: Haelium Nation, Dalla Crew, Est Crew i Ahyon Unit. Durant dotze programes, els seus components s’enfrontaran a dos reptes de ball cada setmana: un al plató i un a l’exterior, en diferents indrets. A més, les bandes convidaran nens i nenes a ballar amb ells en diversos reptes arreu del territori català.

Com funcionarà Kóreo?

Pel camí, no s’elimina cap banda, sinó que cada setmana van sumant la puntuació que els dona un jurat professional, format pels coreògrafs i ballarins Elena Marín i Ylia Vybornov, i el públic infantil que serà al plató. D’aquesta manera, les quatre bandes arribaran a la final amb puntuacions diferents per lluitar per endur-se la victòria, que tindrà com a premi un viatge a Corea del Sud.