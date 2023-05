La direcció de Mediaset ha començat la nova etapa amb el retorn d’algunes de les seves marques més mítiques i reconeixibles per als espectadors. Després de confirmar la tornada d’Allá tú, la companyia acaba de donar llum verda a la producció de la sisena edició de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?. Sis anys després del seu comiat, el popular dating show produït per Warner ITVP tornarà la temporada que ve i novament estarà presentat per Luján Argüelles, com no podia ser d’una altra manera. La comunicadora asturiana, rostre icònic del format, es converteix així en una de les estrelles del grup, ja que també es posarà al capdavant de ¡Vaya vacaciones! a Telecinco aquest mateix estiu, de la mà de l’equip de La isla de las tentaciones (Cuarzo Producciones).

D’aquesta manera, un nou grup de solters buscarà l’amor de la seva vida amb la inestimable ajuda de les mares, que ho donaran tot perquè els seus fills trobin per fi la persona definitiva amb qui arribar a l’altar. En aquest camí hauran d’anar descartant pretendents amb diferents reptes i proves que donaran lloc a divertides situacions i discrepàncies entre tots dos. El format es començarà a rodar la tardor vinent i podria arribar a al graella de Cuatro a principis de 2024.