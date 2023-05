El canal Cosmo estrena aquest dimarts a la nit, a les 22 h, I am, una sèrie antològica britànica que en cadascun dels seus episodis narra l’extraordinària història d’una dona enfrontada a una situació límit a la seva vida. El premiat guionista i director Dominic Savage (La búsqueda de la felicidad) ha creat aquesta ficció en estreta col·laboració amb cadascuna de les actrius protagonistes, un espectacular elenc integrat per Kate Winslet (Mare of Easttown), Vicky McClure (Line of Duty), Samantha Morton (The Walking Dead), Gemma Chan (Eternals), Suranne Jones (Doctora Foster), Letitia Wright (Black Panther) i Lesley Manville (El hilo invisible). Me + You Productions, guanyadors del premi Emmy per la sèrie Sick of It, ha produït I am per a Channel 4. Rodada «de manera senzilla però visceral», segons destaca el canal de pagament en un comunicat. Els escenaris es redueixen al màxim i alguns diàlegs i fins i tot seqüències són improvisades per aconseguir més fluïdesa i naturalitat en la narració. A la primera temporada, la guanyadora del Bafta Vicky McClure és Nicola, una dona atrapada en una relació disfuncional i coercitiva que es passa els dies buscant motius per quedar-se o deixar la seva parella ; Samantha Morton dona vida a Kirsty, una mare que ha de trobar la manera de cuidar les dues filles després de ser abandonada per la seva parella; i Gemma Chan es fica a la pell de Hannah, una noia de trenta anys que ha de bregar amb les expectatives socials que l’envolten i qüestionen. La segona temporada, que arriba a Cosmo el dimarts 13 de juny, Suranne Jones és Victòria, una dona extremadament perfeccionista que pateix una crisi vital que afecta tota la família;Letitia Wright interpreta Danielle, una noia que fugint de l’amor s’acaba enamorant d’un home amb un secret fosc; i Lesley Manville encarna Maria, una dona que al seu 60è aniversari es replanteja la seva vida i les doloroses esquerdes que la seva relació ha obert.