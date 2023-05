El festival DocsBarcelona ha estrenat aquest divendres a la tarda el primer capítol de la sèrie documental de Disney+ '548 días: Captada por una secta'. L’obra explica el cas de Patricia Aguilar, una jove d'Elx que l'any 2017 va ser captada per una secta. La sèrie, que té tres episodis, recull el testimoni de la víctima i la seva família, que fins al moment havien rebutjat donar entrevistes. La trilogia ha estat creada i dirigida per Olmo Figueredo i José Ortuño, i es basa en el llibre 'Hágase tu voluntad' de la periodista Vanesa Lozano. Figueredo ha explicat que es tracta d'un "true crime" per a pares i adolescents que busca sensibilitzar dels perills de les xarxes socials i de les sectes, i que té un final "esperançador".

Patricia Aguilar tenia 16 anys quan va conèixer el líder de la secta, Félix Steven Manrqiue, a través de les xarxes socials, amb qui va estar en contacte dos anys. Quan va fer la majoria d’edat, la jove va agafar diners del negoci familiar per anar-se’n a Perú, on ell l’esperava. Patricia era una de les “reines” escollides per repoblar el món quan arribés l’Apocalipsi.

Figueredo ha subratllat que la família Aguilar ha fet un acte de "generositat" i "valentia" visibilitzant la seva experiència: "Explicar una història tan dramàtica des del present és reobrir ferides", ha assenyalat el director, que ha afirmat que a Espanya hi ha 400.000 persones captades per grups coercitius. En aquest sentit, Figueredo ha reiterat la importància d’explicar “amb finalitat educativa” la història dels Aguilar per tal que serveixi a altres famílies que passin per situacions similars.

José Ortuño ha afegit que el film posa el focus també en la història dels pares de Patricia, que "lluiten" per recuperar la seva filla tot i la "desídia d'algunes autoritats". La sèrie compta, a més, amb els testimonis de dos dels policies peruans que van trobar Patricia i amb una altra de les dones captades, Maryorie García.

La pel·lícula estarà disponible a Disney+ en exclusiva el 30 de juny.