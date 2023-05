RTVE Playz és a punt d’estrenar Pornoxplotación, la nova sèrie documental de Mabel Lozano sobre la indústria de la pornografia i les víctimes d’explotació sexual, extorsió i xantatge que hi estan vinculades. La guanyadora del Goya al Millor Curtmetratge Documental el 2021 per Biografía del cadáver de una mujer dirigeix aquesta docusèrie que analitza la crua realitat que s’amaga darrere de la indústria del porno, amb testimonis de dones captades i explotades, actors porno, addictes, víctimes de sextorsió i experts, que arribarà a la plataforma digital de la corporació pública a partir del 8 de juny.

Produïda per Secuoya Studios, la docusèrie relata l’elevat preu que es paga al porno als dos costats de la pantalla: les víctimes que protagonitzen una indústria opaca que amaga explotació sexual i tracta, i els que la consumeixen. Aquest relat de tres episodis, basat en el llibre homònim escrit per Mabel Lozano i l’inspector de la Policia Nacional Pablo J. Conellie, analitza l’esgarrifosa realitat d’una indústria que genera milions d’euros comerciant amb la vulnerabilitat econòmica, l’amenaça, l’extorsió i el xantatge.

PornoXplotacion, nuestra docu serie sobre el negocio turbio de la pornografia que deja víctimas de un lado y del otro de la pantalla.

Testimonios reales, expertos, animacion…

Una serie única e inédita.

Os dejo el tráiler, la serie muy pronto.#pornoXplotacion @SecuoyaStudios pic.twitter.com/Hjfaz46f2p — Mabel Lozano (@LozanoMabel) 13 de abril de 2023

A través de les històries de dones captades per gravar milers d’hores de contingut sexual, entrevistes a actors retirats, addictes a la pornografia, pares d’adolescents víctimes del grooming i la sextorsió, i experts que treballen amb aquesta realitat, aquest documental anomena l'atenció sobre un perillós fenomen en creixement que traspassa el que és digital i té greus conseqüències en la salut i en la vida real de milers de persones.

El treball suposa, a més, una aposta visual i narrativa diferencial dins del gènere: la narratúrgia. Les actrius donen la cara i són la veu d’aquelles que no poden explicar les seves històries perquè les seves vides correrien un perill seriós. Aquesta representació trenca la quarta paret per atraure l’atenció de l’espectador, una posada en escena en què es combinen els gèneres dramàtic i narratiu per donar testimoni del drama de dones explotades sexualment.