La direcció de La fábrica de la tele ha confirmat que, finalment, sí que durà a terme un ERE i acomiadarà de forma col·lectiva bona part de la seva plantilla després de la cancel·lació de 'Sálvame', que tindrà lloc el proper divendres 23 de juny.

Així ho ha comunicat formalment la 'cúpula' de la productora als membres del Comitè d'Empresa en una reunió mantinguda aquest dilluns, informant-los a més dels aspectes més rellevants del procediment que s'acaba d'iniciar.

La productora ha revelat en un correu que els treballadors afectats per aquest procediment d'acomiadament col·lectiu són tots aquells que estan vinculats als programes 'Sálvame', 'Deluxe' i 'Focus', que, per diferents motius, seran retirats de la graella televisiva en els propers dies.

A partir d'aquest dimarts, la representació legal dels treballadors disposa d'un màxim de 7 dies per designar una comissió negociadora que pot tenir fins a un màxim de 13 membres. Un cop transcorregut aquest termini s'iniciarà un període de consultes amb la comissió negociadora designada per la representació legal dels treballadors que no es podrà prolongar per un temps superior a 30 dies.

En aquest període de consultes que obrirà els propers dies, s'abordaran els termes i les condicions d'un eventual acord indemnitzatori, les possibilitats d'evitar o reduir el nombre de les extincions de contractes de treball mitjançant mesures de recol·locació, o les mesures per atenuar-ne el caràcter aflictiu mitjançant accions de formació o mesures socials d'acompanyament.

A més, a l'esmentat email de la direcció, La fábrica de la Tele també ha volgut agrair a tots els seus treballadors l'"alt grau de compromís amb la seva feina" i "lamenta sincerament haver d'adoptar la decisió d'iniciar un procediment d'acomiadament col·lectiu": "En l'actual estat, és l'única opció per assegurar la viabilitat de la pròpia empresa i evitar una sagnia més gran en els llocs de treball".

Aquesta decisió es produeix just tres setmanes després que Óscar Cornejo i Adrián Madrid asseguressin tot el contrari i calmessin els ànims entre els treballadors, assegurant-los que havien tingut una reunió amb la direcció de Mediaset i que "hi havia projectes".