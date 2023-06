Belén Esteban sembla tenir clar quin serà el seu futur professional després del final de Sálvame, que s’acomiadarà per sempre de Telecinco el proper 23 de juny. Durant la seva visita a Club 113, el podcast presentat pels streamers Goorgo, Nil Ojeda i Werlyb, la col·laboradora ha reconegut que té algun projecte sobre la taula.

Després de subratllar que la televisió ha patit una caiguda d’audiència generalitzada, Esteban va reconèixer que se sent atreta pel món digital. «A mi m’estan fent ofertes plataformes molt importants», va revelar sense voler entrar en detalls: «Tinc alguna idea, o m’han donat alguna idea, per alguna cosa». «No puc dir res més», va assegurar.

Més endavant, i gairebé sense pretendre-ho, Goorgo va semblar encertar per on van els trets: «Et veig anant al Japó, per exemple, i descobrint el país. Pot ser màgic». «Va per aquí la cosa», va respondre la coneguda col·laboradora, que va intentar canviar de tema: «No puc dir res». Belén Esteban també va avançar que, per ara, continuarà vinculada a la productora de l’espai de Telecinco, La Fábrica de la Tele, tot i que farà «vacances». «Vull descansar fins a octubre o novembre» va reblar, sense donar més detalls sobre què farà la pròxima tardor.