Aquest dimarts a la nit, a les 22.05 h, el programa Sense ficció de TV3 estrena el documental Sense metges, camí del col·lapse, una producció de Josep Morell i Jordi Vilar que presenta una radiografia del sistema sanitari català i busca les respostes als interrogants sobre el seu futur. D’aquí a un termini de cinc anys es jubilaran prop del 30 per cent dels metges i metgesses que ara treballen al sistema sanitari. En falten, i en faltaran, a gairebé totes les especialitats, però sobretot a l’assistència primària, la baula principal -i la més feble- de tota l’estructura sanitària. Es pot sostenir l’atenció universal i gratuïta?

Giancarlo Ormeño va arribar del Perú el 2016 per exercir de metge, i recorda que ja llavors se’n parlava molt de la falta de metges: «I què han fet per solucionar-ho?». Aquesta és la pregunta que recorre el documental. Ara es comencen a jubilar els professionals de la «generació boomer» i no està clar com s’han de substituir. «Sabíem que això passaria. I no s’ha planificat», diu Antoni Sisó, metge de família i president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. «Sense metges de família podríem funcionar, però no seria sostenible. Tothom se l’hauria de pagar de la seva butxaca», comenta.

Augmentar les places MIR continua sent un repte pendent, com millorar les condicions de feina dels professionals. Aquest dèficit és el que va empènyer la Laia Sànchez a marxar a França, on fa de metge de capçalera a diferents pobles: «Aquí tinc més estona per pacient. Els metges de família som autònoms: com més pacients veus més diners fas, però tu t’ho organitzes. I quan hi ha una persona malalta, se li dona resposta el mateix dia».

Després de l’emissió de Sense metges, camí del col·lapse, el programa estrenarà Essencials, un documental de Raquel Bonell que retrata la batalla diària de diversos professionals de la salut per defensar el sistema públic i la dignitat de les persones.