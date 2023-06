Filmin suma aquest dimarts al seu catàleg la sèrie 1985, un drama belga que segueix la història de tres joves amics que es van veure afectats, de diferents maneres, pels terribles esdeveniments que van marcar tota una generació: els crims comesos pels assassins de Brabant. També coneguts com a banda de Nivelles, aquests terroristes van sembrar el pànic entre 1982 i 1985 a Bèlgica, deixant al seu pas 28 assassinats i més de 40 ferits. Trenta anys després, encara no s’han identificat els criminals ni s’ha arribat a desxifrar la motivació de l’onada de crims més gran de la història del país. La sèrie, dirigida per Wouter Bouvijn, consta d’un total de 8 episodis.