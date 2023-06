El creador de 'Succession', Jesse Armstrong, serà el protagonista de la 10a edició del Serielizados Fest i visitarà tant les edicions de Barcelona com la de Madrid. A la capital catalana oferirà una conversa dirigida a públic general on parlarà sobre la seva carrera i els secrets darrere de l'èxit de 'Succession', mentre que a Madrid farà una masterclass destinada a professionals del sector audiovisual i estudiants.

Abans de saltar a la fama mundial amb Succession, la carrera de Jesse Armstrong va destacar per la seva nominació a l'Oscar a millor guió original per la comèdia negra sobre terroristes islàmics 'Three Lions' i pel seu treball en la televisió britànica. Anteriorment, Armstrong va crear al costat d'Andrew O’Connor i Sam Bain les sèries de comèdia 'Peep Xou' i 'Fresh Meat' i va escriure el guió de l'episodi de 'Black Mirror', 'The Entire History of You'. Més tard, igual que Ianucci amb Veep, Jesse Armstrong va fitxar per HBO.

El Serielizados Fest Barcelona, tindrà lloc del 17 al 21 d'octubre de 2023 al CCCB, la Sala Phenomena, Casa Seat i l'Auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL. Mentre que del 24 al 28 d'octubre el Serielizados Fest Madrid se celebrarà a Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, Cinesa Proyecciones i Academia de Cine. I com és habitual des de 2020, Serielizados Fest tindrà la seva versió en línia amb programació d'estrena de sèries internacionals inèdites a Espanya en Filmin del 17 al 29 d'octubre.