L'actor Chris Hemsworth, conegut per interpretar al superheroi 'Thor', no va ser l'únic convidat especial de 'El Hormiguero' en la nit del dimecres. Segons fonts del programa, la reina Letizia i la infanta Sofía també van visitar l'espai presentat per Pablo Motos. El motiu d'aquesta visita d'incògnit no hauria estat un altre que conèixer al famós actor de Hollywood, del qual la infanta és una autèntica fan.

Entre bastidors La trobada entre les membres de la Família Reial i Hemsworth es va dur a terme fora de càmeres, una vegada acabat el programa. Els tres es van quedar parlant entre bastidors, passant inadvertits per a la resta de persones present al plató de l'espai d'Antena 3. La visita de l'intèrpret i marit de l'actriu espanyola Elsa Pataky a Espanya ha causat gran expectació i mostra d'això ha estat la rebuda que ha tingut a la seva arribada al programa, on més de 300 persones esperaven ansioses per aconseguir una foto o un autògraf.