Amazon Prime està estudiant imitar el model implantat recentment per Netflix, que permet als seus usuaris escollir un tipus de subscripció més econòmica a canvi de veure publicitat. La plataforma del gegant del comerç electrònic busca així augmentar els seus ingressos per fer front a una despesa que no para de créixer, sobretot amb sèries de pressupost de rècord com El senyor dels anells: Els anells de poder i Citadel. D’acord amb una informació del diari The Wall Street Journal, per ara el projecte es troba en «una fase preliminar», però podria ser una realitat entre finals d’aquest 2023 i principis de 2024.