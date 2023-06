Arriba el dia definitiu. Aquest divendres, per fi se sabrà el nom de la guanyadora de la segona edició d'"Eufòria", en una gran final femenina i plena de sorpreses emocionants tant per als concursants com per als seguidors del programa. A continuació, t'expliquem tots els detalls de la nit.

Qui opta al triomf? L'Alèxia, la Carla i la Jim són les tres finalistes que opten a emportar-se un contracte discogràfic i a interpretar la cançó de l'estiu juntament amb Lildami, a banda de convertir-se en la veu catalana del moment. Per aconseguir-ho, hauran de defensar temes com "Vestida de nit" (Alèxia), "Don't rain on my parade" (Carla) i "I'm outta love" (Jim). Quina serà la mecànica del programa? La mecànica del programa consistirà en una primera ronda d'actuacions, després de la qual s'obriran les votacions. La concursant amb menys vots es convertirà en la tercera finalista d'"Eufòria". Les dues concursants més votades tornaran a actuar, i de nou serà el públic qui decideixi, ara sí, quina d'elles es convertirà en la guanyadora absoluta del programa. Participaran els 16 concursants de la segona edició? En aquesta gala comptaran amb la presència dels setze concursants que han participat a "Eufòria", i els tretze que han estat eliminats en programes anteriors seran els encarregats de fer les segones veus de les tres finalistes. Qui serà l'artista convidat? D'altra banda, Nil Moliner s'unirà a la festa al plató de TV3 interpretant fragments de dues de les seves cançons més emblemàtiques, "Dos primaveras" i "Som ocells". I per acomiadar aquesta final tan apassionant, Lildami i la guanyadora de la segona edició d'"Eufòria" presentaran, en exclusiva, la cançó de l'estiu. Emissió en 360 En aquesta final, totes les actuacions dels concursants es podran gaudir directe des de punts de vista diferents i sobretot des de posicions molt privilegiades. Hi haurà càmeres 360 instal·lades al mig de l'escenari, al costat del jurat, entre el públic i al control de realització del talent show per no perdre's ni un detall. Des de l'ordinador, la tauleta o el mòbil, els espectadors que ho desitgin podran dirigir la mirada allà on vulguin entrant al web d'"Eufòria", a l'apartat destinat a aquesta iniciativa. I qui disposi d'ulleres de realitat virtual gaudirà encara més d'aquesta experiència immersiva. Aquesta experiència és fruit de la col·laboració de la CCMA amb la Fundació i2CAT en el marc del projecte ViViM, finançat per ACCIÓ. El centre de recerca català en tecnologies avançades ha desenvolupat un sistema innovador que permet realitzar una emissió a través d'internet d'escenes 360° capturades per diferents càmeres distribuïdes, amb baixa latència i de manera sincronitzada. El sistema inclou un nou reproductor web, amb suport multi plataforma, que permet la visualització interactiva d'aquests continguts immersius, permetent la selecció de la càmera d'interès, en el dispositiu que s'hi desitgi (incloent-hi ulleres de realitat virtual) i sense necessitat d'instal·lacions. Es tracta d'una tecnologia innovadora que va més enllà de les solucions existents al mercat audiovisual, desenvolupada a Catalunya. El directe ininterromput de TikTok, que va arrencar divendres passat durant la gala, continua en emissió. Així, doncs, els fans del programa poden seguir de ben a prop com transcorre la setmana dels setze concursants, els coaches i l'equip d'"Eufòria".