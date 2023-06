Jim, la concursant rockera que gairebé queda eliminada en la primera gala, va confirmar el seu ascens meteòric i es va coronar vencedora de la segona final d'Eufòria aquest divendres a la nit. Ho va fer cantant "Somnis entre boires" del grup jonquerenc de heavy i rock Sangtraït. Un tema que no va triar l'equip del programa, sinó que la mateixa concursant la va escollir per interpretar a l'última gala al plató 1 de TV3. També "I'm outta love", d'Anastacia.

Precisament la Jim s'ha caracteritzat, des del dia del càsting, per ser la rockera del programa. Ho va deixar clar a gala 10 amb "It's my live" de Bon Jovi i aquest estil el va tornar a remarcar a la final amb aquesta cançó de Sangtraït. La guanyadora va cantar aquest tema al damunt d'una tarima, vestida de color blanc mentre el baixempordanès Jan, l'Héctor i l'Ethan, exconcursants d'aquest mateix talent show, li feien els cors.

Una final femenina

Eufòria va viure la final de la seva segona edició la nit d'aquest divendres 9 de juny amb una actuació inicial amb tots els concursants interpretant "Heroes", de Måns Zelmerlöw, i amb l'Alèxia, la Carla i la Jim com a finalistes.

L'Alèxia, la tercera classificada, va cantar "One night only", de Dream Girl, i "Vestida de nit", de Sílvia Pérez Cruz. Per la seva banda, la Carla, que va quedar segona, va interpretar "Don't rain on my parade", de The Funny Girl, i "Celebrem" de Miki Núñez.

Finalment, la Jim no només va entonar "Somnis entre boires", sinó que va tancar les actuacions del programa amb "I'm outta love" d'Anastacia.

A més, el jurat i els coaches van sorprendre els concursants amb un show en què cadascun d'ells va actuar cantant cançons que ja havien cantat els eufòrics en gales anteriors.

Més de 310.000 vots

Els espectadors van tenir tot el poder de decisió durant tota la final. En acabar el primer torn d'actuacions el públic va decidir eliminar a l'Alèxia, posicionant-la com a tercera classificada. I després del segon torn d'actuacions, al voltant de la una de la matinada, es va conèixer que la Jim, amb el 59% dels vots, s'havia convertit en la guanyadora, en unes eleccions que van registrar més de 310.000 vots. En conseqüència, amb el 41% dels suports, la Carla va quedar en segona posició.

El programa va acabar amb Mariona Escoda, la guanyadora de la primera edició d'Eufòria, entregant el trofeu a la flamant campiona. Tot seguit, es va anunciar una tercera edició del concurs i TV3 va estrenar "Jo t'estimo igual", la seva cançó de l'estiu, interpretada per Lildami i la mateixa Jim. D'aquesta manera es van apagar els focus i els micròfons de la segona edició del programa d'èxit de la cadena de televisió pública de Catalunya.