Aquesta nit, a les 22.05 h, TV3 estrena els dos primers episodis de Cites Barcelona, la continuació de la reeixida sèrie que la cadena pública ja va emetre fa vuit anys i que s’inspirava en la britànica Dates. La sèrie, que a partir de demà estarà disponible al complet a la plataforma Amazon Prime Video, que ha participat en el projecte, torna a disposar de part de l’elenc de les dues primeres temporades de Cites, com Nausicaa Bonnín, Laia Costa i Aina Clotet, i amb el segell del seu creador, Pau Freixas. Així mateix, s’uneixen al repartiment noms com els de Carmen Machi, Belén Cuesta, Ivan Massagué, Pablo Rivero, Carlos Cuevas, Gonzalo de Castro, Miguel Ángel Muñoz, Pep Ambrós, Alejo Sauras, Albert Ausellé, Joana Vilapuig, Vito Sanz, Eva Santolaria, Antonio Hortelano, Carme Balagué i Dulceida.

Tal com recorda TV3 en un comunicat, la sèrie narra trobades entre desconeguts, històries sobre què passa quan la tecnologia desapareix i l’únic que queda són dues persones amb les seves pròpies necessitats i contradiccions. Cites Barcelona consta d’un total de 6 episodis que es podran veure a TV3 en doble entrega d’estrena durant tres dilluns.

El primer episodi narra la cita «perfecta» entre Laura (Clara Lago) i Jan (Carlos Cuevas). La parella acaba decidint passar la nit en un hotel. No obstant això, el missatge d’una exparella acaba complicant la situació. També segueix la història de Tiago (Pablo Rivero), que s’escapa d’un sopar de Cap d’Any per trobar-se amb Mimi (Manuela Vellés), la seva cita de Tinder que viu al mateix edifici, però no s’adona que ha oblidat el mòbil i les claus.

El segon episodi narra les cites de Diana (Carmen Machi), qui només ha tingut una cita a la seva vida, i Nico (Gonzalo de Castro), que mai ha tingut una relació estable, i la de Juanqui (David Verdaguer), de 40 anys, i Barbs (Berta Castañé), de 18, que tot i la diferència d’edat, gaudeixen d’una agradable cita junts.