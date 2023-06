Feia anys que els fans de ‘Cites’ esperaven la tornada de la famosa sèrie de TV-3, però el cert és que no podia haver tornat de manera més accidentada. Rebatejada ara com a ‘Cites Barcelona’, la projecció aquest dilluns dels dos primers capítols de la ficció a la cadena catalana va venir marcada per les crítiques al doblatge i pels problemes de so.

La tercera temporada de ‘Cites Barcelona’ s’ha rodat combinant el català i el castellà, que serà la versió que està des d’aquest dimarts disponible a Amazon Prime Video (a més de la versió completa al castellà). No obstant, TV-3 ha decidit doblar-la íntegrament al català, fet que ha desencadenat protestes per part de l’audiència, que consideren que el doblatge no estava a l’altura. No sabia que avui era nit de crims. Ho dic pel crim que s'ha comès amb el català a #CitesBarcelonaTV3 — Marina Pistacho (@carrer_marina) 12 de junio de 2023 Mira, no puc. #CitesBarcelonaTV3 quina cagada de doblatge, així de clar ho dic. És insuportable veure el Carlos Cuevas que no té la seva veu parlant en català.



Buf. — Sílvia Catalán (@SilCatNa) 12 de junio de 2023 Diuen que s’havia de fer en espanyol pel finançament. De debò que em tots els diners que posa la Gene i el Parlament hem d’aguantar aquest Frankestein indigne? #CitesBarcelonaTV3 — Joel Joan (@JoelJoanJuve) 12 de junio de 2023 Una sèrie 20-25% en català no portarà el català arreu del món. El català arreu del món el van portar sèries com 'Merlí' o 'Polseres Vermelles', etc.#CitesTV3 > #CitesBarcelonaTV3 — Desdelsofà.cat (@Desdelsofa_cat) 12 de junio de 2023 A més, la cadena autonòmica havia anunciat que donaria la possibilitat a la seva audiència de veure-la en emissió original (combinant el català i el castellà), una opció que va donar molts problemes durant l’emissió d’aquest dilluns a TV-3. TREMENDA LA VERSIÓN ORIGINAL #citesbarcelonatv3 pic.twitter.com/QorN1eDOWy — Laura Fawkes (@laurafawkes) 12 de junio de 2023 Els problemes van anar en augment, ja que fins i tot es va interrompre l’emissió durant uns minuts per culpa d’un so de fons. Alguns usuaris van fer broma comparant-ho amb el Megazero del Club Super3. Malgrat tots els problemes, sembla que hi havia ganes de ‘Cites’, veient les dades d’audiència que han aconseguit els dos primers capítols de la sèrie: 439.000 teleespectadors i un 21% de quota de pantalla el primer i 296.000 i un 19% el segon.