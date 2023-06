Netflix: La plataforma estrena avui Tyler Rake 2, en què Chris Hemsworth repren el paper de Tyler Rake, seqüela de la pel·lícula d’acció Tyler Rake. A la cinta, que torna a dirigir Sam Hargrave, l’australià Rake, mercenari d’operacions encobertes, té com a missió treure de la presó la família d’un gangster georgià.

Filmin: El creador de Borgen, Adam Price, està darrere la tragicomèdia que s’endinsa en els secrets d’una orquestra simfònica a ‘La orquestra, que arribarà dimarts. La trama parteix de l’amistat entre el nou director de la formació, Jeppe, i el segon clarinetista, el Bo, un personatge solitari i irritable que aspira a convertir-se en el primer clarinetista. La sèrie ha guanyat tres premis Robert.

HBO+: La plataforma estrena aquesta setmana tres produccions. D’una banda, la tercera temporada Los gemstone (19 de juny), en què continua la història de la família televangelista. Quan els fills de Gemstone aconsegueixen el control de l’església, descobreixen que el lideratge és més difícil del que s’imaginaven i que pel seu estil de vida poden pagar un preu molt alt. Avui, El gran sarao, un nou programa protagonitzat per Sílvia Abril i Toni Acosta. Totes dues fan 50 anys el mateix dia. Per això, els han preparat una gran festa d’aniversari. Mentrestant, els espectadors podran seguir el viatge d’aquestes dues amigues mentre parlen dels seus sentiments, les seves alegries i les pors. I, des d’ahir, la sèrie documental Cómo crear un escándalo sexual.

Movistar Plus+: Un dels èxits de la plataforma, Outlander, torna per setena temporada a Movistar Plus+. La nova entrega es dividirà en dues parts, els vuit primers capítols arribaran a partir de dissabte, 17 de juny, i els vuit restants ho faran el 2024. Sam Heughan i Caitriona Balfe tornen a donar vida als protagonistes de la sèrie, que adapta les novel·les de la saga escrita per Diana Gabaldon. Outlander parteix de l’arrest injust de la Claire per part de Brown i els seus homes, escortada de prop per Tom Christie. El seu destí és la presó de Wilmington, una petita ciutat sense llei. Mentrestant, el Jamie, es prepara per salvar la Claire abans que sigui massa tard.