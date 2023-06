Era un secret de domini públic que Telecinco estava treballant en el retorn de Gran Hermano. A causa de la greu crisi d'audiència que pateix la cadena en aquests moments, Mediaset esperava amb ànsies la possibilitat de recuperar el format estrella, però el cas de Carlota Prado continuava pendent de resolució i no seria fàcil atraure les marques publicitàries. Ara que coneixem el seu desenllaç, Telecinco confirma Gran Hermano VIP 8.

Bomba informativa, torna Gran Hermano a Telecinco

El grup de comunicació ha anunciat que GH VIP 8 s'estrenarà al llarg de la tardor del 2023 amb una nova presentadora al capdavant: Marta Flich, de 'Todo es mentira', serà la responsable de conduir la vuitena edició de Gran Hermano VIP, tot un repte professional per a la companya de Risto Mejide a les tardes de Cuatro.

Alhora, això suposa que Telecinco ha prescindit completament de Jorge Javier Vázquez tal com va revelar: abandonava la televisió, sense donar més raons concretes, per centrar-se en la seva salut i en altres projectes. El dubte està en la capacitat que pugui tenir Marta Flich com a presentadora d'un reality que demana tanta energia com GH VIP, quan Jorge ja empal·lidia en comparativa amb Mercedes Milá.

Sense conèixer data d'estrena exacta, és probable que GH VIP 8 arribi en algun moment de setembre o octubre, no més tard, ja que en cas contrari coincidiria amb les festivitats nadalenques.