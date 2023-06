L’edat mitjana amb què els nens tenen el primer contacte amb el porno és als 8 anys, i en molts casos, després es converteix en el seu principal recurs d’educació sexual. Els estudis revelen com les expectatives sexuals de molts joves estan marcades per la seva relació amb la pornografia, un element que distancia els seus comportaments sexuals dels d’altres generacions. Sobre aquesta realitat girarà Generació porno, una sèrie documental de TV3 que té per objectiu «mostrar la relació dels adolescents amb el sexe, sense filtres i en primera persona», tal com indica la cadena en un comunicat.

Aquesta coproducció de TV3, ETB i Shine Iberia «reflexiona i ofereix respostes davant la greu problemàtica de l’educació sexual de tota una generació d’adolescents amb accés il·limitat i indiscriminat a la pornografia». Generació porno registra els testimonis extraordinaris de quatre famílies de Catalunya, País Basc i Madrid, integrades per pares i fills adolescents. El treball es desenvolupa al voltant de diferents premisses que aniran subratllant alguns dels problemes, mites i carències actuals en l’educació sexual dels joves, i també s’intentarà abordar possibles solucions. Segons el comunicat, el format arribarà aviat a la cadena pública.