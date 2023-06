Alberto Chicote s’ha fet famós amb Pesadilla en la cocina, però també l’hem vist denunciant irregularitats en el sector alimentari a ¿Te lo vas a comer?. «No és que a Espanya mengem malament, sinó que per desgràcia sempre hi ha espavilats que intenten treure un benefici fent les seves malifetes», afirma el xef. A partir d’avui (La Sexta, 22.30 hores) torna a investigar nous fraus relacionats amb el que mengem la cinquena temporada del programa.

El mateix Chicote ha viscut de primera mà el que suposa ser víctima d’una estafa relacionada amb el món de la restauració. «Fa un any, quan estava amb el meu nou restaurant, vaig rebre un mail d’un senyor dient-me que segur que volia començar amb unes quantes ressenyes de cinc estrelles, que em posés en contacte amb ell perquè negociéssim un preu», rememora. «Desconeixia completament que això passava perquè surto poc i, quan surto, vaig a locals dels meus amics, que ja sé que cuinen bé i no miro quines valoracions tenen», afirma. Allà va descobrir que «hi ha un mercat de ressenyes falses per comprar». «M’oferien crítiques positives amb diferents textos o que podia escriure jo i ells s’encarregaven que la xarxa de gent que tenen les publiqués. Però també es compren les ressenyes dolentes, i no per molts diners.

En un altre dels reportatges d’aquesta cinquena temporada, ¿Te lo vas a comer? posa el focus als menús del dia dels restaurants. «Amb l’escalada de preus els productes han anat pujant. En alguns casos els menús també s’han encarit però en altres s’ha hagut de deixar la qualitat una mica de banda o dedicar-se a cuinar un altre tipus de coses», explica el conegut xef.

Els al·lèrgens, el comerç de bolets i les irregularitats als càterings són altres dels temes que aborda aquest any el programa. «El pitjor que m’he trobat és desànim i manca de preocupació. Tot això és l’arrel del que passa després», afirma Chicote.