La catàstrofe del submarí Titan, que en una de les seves expedicions per presenciar de prop les restes del Titanic al fons de l’oceà va experimentar una implosió que va acabar amb la vida dels cinc tripulants, ha monopolitzat totes les converses de l’última setmana a les xarxes socials. Entre els milers de tuits sobre el tema, alguns internautes han recuperat un antic episodi de ‘Los Simpson’, la trama del qual comparteix diverses similituds amb l’esmentat succés.

Concretament, es tracta del desè capítol de la temporada 17, que va veure la llum el 2006 i en què en Homer puja a bord d’un submarí per visitar les ruïnes d’una embarcació naufragada.

Paral·lelismes entre tots dos

Les semblances entre la línia argumental de l’episodi i el que ha passat amb el submergible de l’empresa OceanGate no van més enllà d’una simple coincidència, tot i que resulta esgarrifós el protagonisme que cobra l’oxigen en el fragment de l’aclamada sèrie de televisió. Es pot recordar que abans de trobar les restes del Titan el factor que condicionava la investigació era el subministrament d’oxigen, d’unes 41 hores des del moment de la desaparició.

Los Simpsons ya predijeron lo del submarino de Titanic. pic.twitter.com/qykLwbqsWx — 𝘓𝘢𝘶𝘳𝘢 ☻ (@_Lau02_) 22 de junio de 2023

De la mateixa manera, aquesta no és ni la primera ni la segona vegada que un capítol de ‘Los Simpson’, amb més o menys semblança, concorda amb la realitat. Ja amb el coronavirus, l’arribada a la presidència de Donald Trump i la lesió de Neymar, l’univers creat per Matt Groening ‘va predir’ de manera gairebé esgarrifosa com es desenvoluparien els fets en cada situació.