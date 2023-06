Adela González ja té un nou projecte televisiu entre mans. Després del final de 'Sálvame' a Telecinco, la presentadora torna a laSexta per posar-se al capdavant d'un renovat 'Más vale tarde' que s'emetrà a la tarda dels dissabtes a partir de la temporada que ve.

Segons avança El Mundo, la periodista basca estarà acompanyada per Boris Izaguirre al capdavant de l'espai que presenten Cristina Pardo i Iñaki López de dilluns a divendres. D'aquesta manera, el programa s'estendrà als dissabtes amb l'objectiu de mantenir la seva essència informativa, però apostant per un to més informal i amb un pes més gran de l'entreteniment.

Adela González torna així a 'Más vale tarde', format que ja va presentar entre el 2014 i el 2016 com a substituta de Mamen Mendizábal. Després de cinc anys al capdavant de '¡Qué me estás contando!' a ETB, va fer el salt a Telemadrid per capitanejar 'La redacción', un infoshow produït per La fábrica de la tele.

'Más vale tarde' intentarà ara mantenir els dissabtes els bons resultats que recull els dies laborables. L'última aposta de laSexta pel directe en aquesta franja va ser 'Aruser@s weekend', que malgrat les seves audiències correctes, no va ser renovat perquè l'equip pogués centrar-se en l'ampliació horària de la seva versió matinal.