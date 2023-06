Pedro Sánchez ha concedit una entrevista a Pablo Motos a 'El Hormiguero' dins de la gira mediàtica que està fent de cara a les pròximes eleccions generals que se celebraran el 23 de juliol. El president del govern, que portava una polsera amb els colors de l'arc de Sant Martí com a gest de suport al col·lectiu LGTBI, va tenir una trobada bastant tibant amb el presentador d'Antena 3, que li va dedicar pocs somriures i li va realitzar dures preguntes que van ser superades pel líder de l'executiu, deixant bastants titulars.

L'entrevista va començar en to irònic i pretesament distès, però aviat va començar a enrarir-se l'ambient, trepitjant-se tots dos en parlar de manera constant i no posant-se d'acord en si havien de dir-se de tu o de vostè. I va arribar la primera pregunta amb intent de clatellada inclosa.

"No pensa que tergiversar les paraules per dir el mateix pot provocar que la gent pensi que els hi parla com si fossin ximples?", va dir Motos després de les afirmacions de Sánchez amb Alsina sobre la diferència entre mentir i canviar de posició. "Mentir és a dir alguna cosa que deliberadament saps que no és veritat. Com el PP amb l'11M, que va dir que era ETA quan sabia que no era així. En el tema de Catalunya vaig prendre decisions diferents de les quals vaig dir que prendria abans de les eleccions. Però el resultat és que avui hi ha una major tranquil·litat en la societat catalana".

En parlar de la data de la convocatòria electoral i de si les seves motivacions van tenir a veure amb un intent d'avortament d'una rebel·lió interna al PSOE, el seu líder va respondre contundent: "Això és politiqueria, en absolut. Quantes vegades heu criticat als polítics per no assumir els seus resultats electorals?"

"No podia haver esperat a setembre?", li va preguntar Pablo Motos. "No tindria molt sentit haver convocat al setembre, perquè l'últim dia possible per celebrar les eleccions era el 23 de desembre. Feijóo va convocar unes eleccions anticipades a Galícia un mes de juliol, en plena pandèmia i amb la gent confinada", va recordar.

El president del govern va tornar a queixar-se a Antena 3 de l'intent de deshumanització que considera que sofreix per part dels partits i els mitjans de dretes: "Han dit del meu que soc trumpista, que soc el causant de la mort l'altre dia d'un treballador a Sevilla per la calor. S'ha inflat la bombolla del "sanchisme", un monstre de 7 caps, per no parlar del que hem fet en aquests anys. Derogar el "sanchisme" significa retirar banderes LGTBI, tirar a les escombraries l'Agenda 2030, afeblir el diàleg, etc. El "sanchisme" és una combinació de tres coses: mentides, maldats i manipulacions. Ha estat un error que jo no punxés aquesta mentida", va respondre.

A mitja entrevista, el presentador va demanar a Sánchez que donés "respostes més curtes" perquè l'entrevista fos més àgil. "És que el que preguntes s'ha de desgranar", va replicar. Després d'aquest tall, Sánchez va prosseguir amb el seu relat: "En les enquestes, dues de cada 3 ciutadans dona suport a les nostres mesures. El que no es pot dir és que he convocat les eleccions el 23 de juliol per alterar el resultat i que és un frau, sense contrastar", es va queixar. Precisament, això ho va dir Juan del Val en el programa i Motos li va posar el vídeo del moment: "La participació serà alta, la petició del vot per correu ha pujat molt i les opinions són lliures però aquesta acusació és molt greu, l'opinió no són fets", va respondre el president.

Pablo Motos va confessar que s'havia donat per al·ludit en unes declaracions seves en les quals parlava de "programes de màxima audiència de televisió que insulten sense dret a rèplica". "Deliberadament no assenyalaré ni a mitjans ni a periodistes, soc president del govern d'Espanya. Felipe González deia que no és el mateix l'opinió pública que la publicada, el 90% dels mitjans actualment és d'orientació conservadora i hi ha una desproporció amb l'opinió pública que és meitat conservadora i meitat progressista".

Un dels moments més complicats per a Sánchez en la seva última entrevista va ser quan Pablo Motos li va preguntar per les conseqüències de la polèmica llei d'Irene Montero del "només sí que és sí," que ha provocat que centenars de violadors redueixin les seves penes o directament surtin de la presó: "Tota aquesta responsabilitat l'assumeixo en primera persona. He demanat disculpes, vam cometre un error i el rectifiquem. Que hauríem d'haver-ho fet abans? Sens dubte".

Referent a això, Pablo Motos li va recordar unes injustificables declaracions de la secretària d'Estat d'igualtat, en les quals va dir que "els homes són bastant violadors": "Jo no em sento reflectit en aquestes paraules. Són públiques i notòries les discussions que he tingut amb Irene Montero, però sempre he pensat a tirar endavant iniciatives i en l'estabilitat de govern".