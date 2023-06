Bizarrap va acudir dijous a ‘El Hormiguero’ i va revelar que està preparant una altra sessió amb un artista espanyol. El productor argentí no ha volgut revelar el nom de cap cantant, però sí que ha confirmat que té una cançó gravada, tot i que encara «no és el moment de treure-la».

«Sempre soc bastant honest. Si tinc temps, estic disposat a ajuntar-me a l’estudi amb molts artistes. Tinc cançons que no han sortit i amb honestedat decideixo que no està al nivell de tots dos. Quan estic segur d’una cançó, animo l’altre artista a donar el màxim i insisteixo perquè pugui sortir», ha revelat sobre com treballa en els seus temes amb altres intèrprets.

L’artista també s’ha pronunciat sobre la seva famosa unió amb Shakira: «Li vaig escriure perquè m’encanta la seva música i em va respondre un temps després dient que el seu fill li insistia per fer la cançó amb mi».

Així mateix, el productor ha revelat que sempre intenta deixar «espai als artistes per dir el que vulguin». «Jo mai censuraria un artista», assegura sobre la polèmica lletra de la colombiana plena d’indirectes a Gerard Piqué sobre la seva relació.