El programa ‘Eufòria’ posa el colofó a la seva segona temporada aquest diumenge 2 de juliol amb dos concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona. El primer espectacle serà a les 12.30 hores, amb un públic més familiar, i el segon a les 19.30 hores, on els 16 concursants tancaran amb magnificència el seu pas pel concurs. Entre els dos esdeveniments ja s’han venut més de 30.000 entrades, tot i que de moment no han pogut penjar el cartell de ‘sold-out’.

Els participants del ‘talent’ musical estaran acompanyats de 12 ballarins a sobre de l’escenari i interpretaran un total de 45 cançons que han sigut representatives i han marcat el seu pas pel format de TV3. Així mateix, el concert comptarà amb les actuacions de Miki Núñez, presentador del programa, i Lildami, membre del jurat, que cantaran algun tema amb els concursants.

No obstant, els protagonistes de la jornada seran els 16 participants de l’última edició: L’Alèxia, el Domènec, el Jan, la Jim, la Sofia, la Natàlia, l’Ethan, l’Héctor, la Carla, la Clàudia, la Paula, el Nei, l’Emmi, l’Elena, el Carlos i el Tomàs. Tots tindran el seu moment i repetiran les seves actuacions més recordades, tot i que les tres finalistes, l’Alèxia (tercera finalista), la Carla (segona finalista) i la Jim (la guanyadora) interpretaran més cançons que la resta dels seus companys.

Actuacions destacades

Entre les actuacions més destacades del concert, un dels temes que cantarà la vencedora serà ‘Tattoo’, amb el qual la sueca Loreen va guanyar l’última edició d’Eurovisió. També s’espera que l’Alèxia interpreti el seu exitós ‘Remena, nena’, la Sofia rememori la seva interpretació de ‘Let’s get loud’ i la Carla canti de nou el tema de Manel ‘Per la bona gent’. Així mateix, el Carlos podria atrapar el públic del Sant Jordi amb la cançó ‘I’m still standing’, l’Elena amb ‘The bright side’ i la Paula amb ‘Ventiladors’.

L’espectacle de la nit serà retransmès a través de Catalunya Ràdio amb l’especial ‘Nit d’Eufòria’. Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet entrevistaran els concursants del programa després de les seves actuacions. L’espai també comptarà amb converses amb el director del programa, Tono Hernàndez, el coach Daniel Anglès, i altres personalitats que assisteixin al concerts, com alguns dels participants de la primera edició del ‘talent’ musical.

Concert premiat

La tercera edició dels premis TM Broadcast han reconegut a la categoria Millor producció tècnica d’entreteniment el concert de la primera edició d’‘Eufòria’ que es va gravar el 16 de juliol del 2022 al Palau Sant Jordi. L’esdeveniment va comptar amb dues unitats mòbils, realització exclusiva de les pantalles del concert, 17 càmeres, més de 100 canals d’àudio (per postproduir en Dolby Atmos) i gravació en 4K HDR per oferir la millor experiència possible amb la màxima qualitat.

Com en algunes actuacions a les gales del programa, el concert es va gravar també amb un sistema de càmeres 360 estereoscòpic. D’aquesta manera, una vegada processades les imatges, es podien viure les actuacions des de sobre de l’escenari.