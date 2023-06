Els matins de Televisió Espanyola tornaran a canviar completament a partir de la temporada que ve. La cadena pública ha decidit emprendre la seva enèsima remodelació en aquesta franja i ha donat llum verda a la producció d’un nou magazín d’actualitat i d’entreteniment que estarà presentat per Jaime Cantizano. D’aquesta manera, la corporació cancel·larà tant La hora de La 1, presentat per Silvia Intxaurrondo i Marc Sala, com Hablando claro, amb Lourdes Maldonado i Mar Calderó al capdavant. Aquest últim va abandonar Telecinco l’any passat per incorporar-se a aquest projecte produït per Cuarzo producciones (Banijai Iberia), que ara s’acaba només una temporada després de la seva estrena i havent plantat batalla en el disputat tram intermedi dels matins.

Els nous matins de La 1 recuperaran per al seu primer tram la marca Los desayunos de TVE, que donaran pas a aquest nou magazín, que encara no té nom i que estarà produït per La Cometa TV. Es dona la paradoxa que Jaime Cantizano passarà a comandar tota la franja matinal de La 1 després d’haver estat dos anys com a col·laborador d’Espejo Público a Antena 3, programa presentat per Susanna Griso amb al que ara passarà a competir en la franja de matins.