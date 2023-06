‘La velada del año’ d’Ibai Llanos es torna a repetir per tercera vegada consecutiva després de l’èxit de les edicions passades. Aquest esdeveniment esportiu i social organitzat per l’streamer Ibai Llanos consisteix a reunir diferents personalitats de l’entreteniment en sis combats de boxa, en què també hi haurà actuacions de cantants reconeguts mundialment.

Quan és ‘La velada del año III’? La nova edició es portarà a terme dissabte vinent, 1 de juliol del 2023, a les 18.00 hores a l’estadi Cívitas Metropolitano de Madrid, a diferència de l’any passat, que va ser uns dies abans (25 de juny) i a Catalunya, concretament al Palau Olímpic de Badalona. CARTEL DE ARTISTAS DE LA VELADA DEL AÑO III.



Y QUEDAN DOS MÁS POR ANUNCIAR. pic.twitter.com/vCFCD7huLi — Ibai (@IbaiLlanos) 4 de mayo de 2023 On es pot veure l’esdeveniment? L’estadi de l’Atlètic de Madrid, el Cívitas Metropolitano, amb capacitat per a més de 60.000 espectadors, serà el lloc on es podrà acudir presencialment per seguir la vetllada de boxa. També es podrà veure ‘online’ a través del canal oficial de Twitch d’Ibai Llanos, que comptarà amb David Broncano com a comentarista convidat a l’streaming en directe. Combats de ‘La velada del año III’ Combats de ‘La velada del año III’ Ampeter versus Abraham Mateo

Sammy Rivers versus Marina Rivers

Luzu versus Fernanfloo

Shelao versus Misho Amoli

Amouranth versus Mayichi

Coscu versus Germán Garmendia