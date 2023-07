‘Operación Triunfo’ no té rival. Més de 2.000 persones s’han desplaçat aquest dilluns 3 de juliol al recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona per participar en els càstings de la pròxima edició del programa de la mà d’Amazon Prime Video. Els responsables de les proves han passat a la fase següent un total de 132 persones durant la primera jornada a la capital catalana. D’aquesta manera, el format de Gestmusic es renova per fer el salt a l’streaming i la plataforma de pagament aposta per primera vegada per oferir continguts en directe.

Les proves han començat les 10 del matí, quan la cua formada ja feia la volta al recinte. Els aspirants més matiners han arribat al lloc entre les cinc i les sis de la matinada, però el primer participant a cantar estava acampat des de divendres. No obstant, la sort no l’ha acompanyat i no ha pogut passar a la fase següent.

Els candidats han hagut de cantar ‘a cappella’ una de les 50 cançons que hi havia en la llista que Prime Video havia facilitat. És la primera vegada que s’imposen restriccions a l’hora d’escollir els temes que es presenten i això és a causa de la cessió de drets artístics i les llicències necessàries per després emetre les audicions a la plataforma. Les cançons més interpretades durant la jornada han sigut ‘Baby One More Time’, de Britney Spears, ‘Flowers’, de Miley Cyrus, ‘Someone You Loved’, de Lewis Capaldi, i ’Puedes contar conmigo’, de La Oreja de Van Gogh.

Primers elegits

Isaac Pacheco, de 25 anys, ha sigut el primer elegit per Noemí Galera d’aquesta ronda inicial del concurs. El jove comptava amb el passi Prime OT, un distintiu que permetia saltar-se la cua de les proves i que s’ha anat entregant durant aquestes setmanes a aquelles persones que publiquessin els seus vídeos cantant a Instagram o TikTok i cridessin l’atenció dels responsables del càsting.

Pacheco ha superat la prova després d’interpretar les cançons ‘Baby One More Time’, de Britney Spears, i ‘Bad Romance’, de Lady Gaga. «Encara no m’ho crec, estava tremolant», ha declarat el jove després de superar el primer pas. Per la seva banda, el Mario s’ha desplaçat des de València i ha aconseguit el seu anhelat adhesiu aquest any després d’haver provat sort per primera vegada en els càstings d’‘OT 2018’. L’aspirant ha cantat ‘Este tren’, de Rozalén, ‘Don’t Go Yet’, de Camila Cabello, i ‘Voy a inventarme un camino’, d’El Jose.

Nou format

Les 132 persones que han passat a la fase següent s’hauran de preparar tres cançons del mateix repertori seleccionat i presentar-se al mateix lloc demà a porta tancada. Per a la seva primera cançó, el músic Pablo Lluch acompanyarà la seva actuació amb la interpretació de la melodia, i per a la resta de cançons, els aspirants tindran l’opció d’acompanyar-se d’instruments que no hagin d’amplificar-se o cantar ‘a cappella’. Finalment, l’última prova tindrà lloc a Barcelona d’aquí uns mesos, on s’escolliran els 18 concursants per entrar a l’acadèmia d’‘OT’.

La nova edició d’‘OT’ a Amazon Prime Video comptarà amb gales d’uns 90 minuts en directe presentades per Chenoa –aquest serà el primer contingut setmanal en viu que s’emetrà a la plataforma–, hi haurà una postgala i un programa on es comentarà el dia a dia de l’acadèmia. Per la seva banda, el directe 24 hores de la vida dels concursants en l’acadèmia es mantindrà a YouTube. Amb el salt a les plataformes, el programa es renova després d’estar aturat tres anys i obre les portes a una emissió a 30 països de tot el món.