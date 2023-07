El canal SX3 estrenarà aquest dilluns la primera cançó i videoclip del programa Titó. Som-hi, anem d’excursió! és una peça en la qual el personatge estrella del canal infantil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) convida els més petits a anar d’excursió i enviar els seus vídeos d’estiu. La melodia nova acompanya cinc estrofes per a una cançó que anima els nens i nenes a passar-s’ho bé anant d’excursió. Titó arriba a l’estiu celebrant una temporada d’èxit, amb una gran acollida, amb més de 8,1 milions de reproduccions a totes les plataformes on es distribueix: 3,1 milions als mitjans digitals del SX3 i 5 milions a YouTube, tal com ha destacat en un comunicat la CCMA.