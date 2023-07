Les sèries infantils promouen els estereotips de gènere i compten amb una sobrerepresentació masculina a tots els seus sectors. Així ho ha confirmat un estudi de l’Associació de dones cineastes i de mitjans audiovisuals (CIMA) que investiga els continguts per a nens que es mostren cada dia en pantalla. La mostra sorgeix de l’anàlisi de 40 sèries i un total de 707 episodis –150 hores– de ficcions emeses per a la infància, entre els 0 i els 12 anys. S’han estudiat les sèries amb millor puntuació a la plataforma IMDB de canals com Clan TV, Boing, Disney Chanel, Disney Junior, Nickelodeon, Nickelodeon JR, Atresplayer, Netflix i Movistar.

L’anàlisi de les dades revela que hi ha una sobrerepresentació masculina en la direcció de les sèries infantils més vistes. Els homes ocupen els llocs de direcció en el 96,7% dels casos analitzats, davant les dones que només dirigeixen el 3,3% de les sèries estudiades. El mateix passa amb els guionistes, amb un 96,2% d’homes, un 1,8% de dones i un 2% restant a càrrec dels dos sexes.

Protagonismes i estereotips

Els personatges masculins apareixen majoritàriament en totes les categories: protagonista, coprotagonista, secundari i menor. Els femenins només ostenten el protagonisme com a personatge principal en un 33,7% de la mostra, i com a coprotagonista en el 31,4%. Concretament, ‘Anfibilandia’, ‘Casa Búho’, ‘Pucca’, ‘Victorious’, ‘Paprika’, ‘Vampirina’, ‘Heidi’, ‘Peppa Pig’ i ‘Butterbean’s Café’ són les sèries protagonitzades per dones. No obstant, en la gran majoria d’aquestes, les temàtiques tractades segueixen els estereotips femenins i es vinculen directament amb l’entorn familiar i de cures.

Els estereotips de gènere es promouen a través dels personatges femenins. Quan les dones són les protagonistes del capítol, la família ocupa un paper central al 48,10% dels episodis en sèries com ’Peppa Pig’ i ‘Heidi’. No obstant, al 71,70% dels capítols en els quals el protagonista és un home, el paper de la família és ignorat. Alguns exemples són produccions com ’Bob Esponja’, ‘Pokemon’, ‘Thomas y sus amigos’ i ‘Marcus Level’, entre d’altres.

De la mateixa manera, els rols de gènere típics de les dones en personatges femenins es reprodueixen al 77% dels episodis estudiats. Una xifra que puja fins al 91% quan es parla de la representació estereotipada dels personatges masculins.

Lideratge i poder

Quant a les representacions d’amistats i colles, al 87% dels capítols aquest tipus de relacions són predominantment masculines, davant el 13% de femenines. Així mateix, les que destaquen per les seves relacions entre dones, es cataloguen comunament com «sèries de noies» o «femenines». Les professions que exerceixen les dones en un 50% quedarien emmarcades dins dels coneguts com a típicament femenins, mentre que el 100% dels homes exerceix professions associades tradicionalment a la masculinitat.

Els nens i homes en les sèries infantils també són els que resolen els problemes que sorgeixen en la trama en qualitat d’dherois (71%). A més, un 68% de les vegades, el personatge masculí és el que rescata el femení quan la història ho requereix. Quant als personatges que ostenten el lideratge i el poder, el 71% correspon als homes, davant el 29% de les vegades que pertany a una dona.

Diversitat social

La diversitat racial és escassa en les produccions infantils. Només un 13% dels personatges representats és d’origen no caucàsic. Una xifra més desorbitada si es parla de la mostra del col·lectiu LGTBIQ+, que només apareix en tres capítols pertanyents a sèries infantils, i arriba a una representació de tan sols el 0,42% en el conjunt de la mostra.

Quant a la representació de personatges amb diversitat funcional, aquests únicament es comptabilitzen en 10 capítols (1%). Finalment, quant a l’exhibició de personatges amb cossos voluminosos, aquests es comptabilitzen només en el 28% del total de capítols analitzats.