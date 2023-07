Antena 3 ja treballa en una nova edició de ‘La voz kids’, que tornarà a ser una de les seves grans apostes per l’entreteniment per a la seva nova temporada televisiva. Abans de la conclusió de la seva present temporada, la cadena d’Atresmedia ha revelat aquest dimecres els quatre ‘coaches’ que s’asseuran a les seves butaques giratòries.

Segons avança en una nota de premsa, el format mantindrà el mateix elenc de ‘coaches’ de l’anterior edició, a excepció d’Aitana i Sebastián Yatra. David Bisbal i Rosario tornaran a asseure’s a les cadires vermelles del ‘talent show’, a més de comptar amb la tornada de Melendi i el debut de Lola Índigo en substitució de Sebastián Yatra i Aitana.

D’aquesta manera, Lola Índigo debuta com a ‘coach’ després ser assessora de la setena edició del programa produït per Boomerang, tal com va revelar en exclusiva YOTELE llavors. En aquella temporada, l’exparticipant d’‘OT 2017’ va aconsellar Sebastián Yatra en les fases posteriors a les audicions a cegues.

En la seva novena edició, el format també tindrà els tres ‘coaches’ amb què va comptar en la temporada de la seva estrena a Telecinco, que, a més, són els que més edicions de ‘La voz kids’ porten a la seva esquena (Bisbal i Rosario 8 i Melendi 4).

Actualment, en aquesta edició, que emet la seva gran final aquest dissabte, ‘La voz kids’ ha tornat a ser líder de la nit de manera absoluta, superant la resta d’ofertes durant el cap de setmana. Amb un 12,9% de quota de pantalla mitjana, el programa supera la competència de manera solvent un any més.