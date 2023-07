Filmin. La plataforma estrena avui Blue Jean, opera prima de Georgia Oakley. Un drama britànic sobre una professora lesbiana que pateix l’opressió de l’article 28, derogada fa 20 anys, que prohibia «promoure l’homosexualitat». La cinta, premiada en diversos festivals, es va poder veure al D’A Film Festival.

HBO Max. Avui arriba la nova docusèrie Se busca millonario, que s’endinsa en el cas d’un bitllet perdut premiat amb gairebé cinc milions d’euros i amb més de 300 reclamants del premi. En total, deu anys d’investigació i fins i tot aspirants morts. Un periodista veterà descobrirà que s’amaga darrera la història. Diumenge s’estrena a la plataforma la temporada final d’El jardín de bronce i dilluns, la docusèrie: Última llamada: el asesino en serie de la Nueva York queer.

Movistar+. Estrena avui El resort. L’any 2017, els adolescents Violet (Nina Bloomgarden) i Sam (Skyler Gisondo) es van conèixer a un resort de la Riviera Maya a Mèxic poc abans de desaparèixer sense deixar rastre. 15 anys després, l’Emma (Cristin Milioti) i el Noah (William Jackson Harper) arriben al mateix lloc per celebrar el seu matrimoni. Començaran a indagar sobre aquella desaparició del passat.

Primer Video. La plataforma estrena dilluns El Castillo de Takeshi, la versió espanyola renovada de l’exitós programa de televisió japonès, que ha estat produït per Jorge Ponce i Javier Valera, i que comptarà amb les veus de Dani Rovira, Eva Soriano i Jorge Ponce. I, avui, arriba la primera part de Los iniciados, que s’inspira en els personatges i les històries dels llibres de l’escriptor Mario Mendoza. El thriller se situa en el futur en una ciutat on l’aigua neta és racionada i hi ha una lluita de poder pel control de la població.

Netflix. Arriba avui a Netflix la comèdia Unos suegros de armas tomar. Owen Browning (Adam Devine) és un director de banc seriós i formal que està a punt de casar-se amb l’amor de la seva vida, Parker (Nina Dobrev). Però, just la setmana de la seva boda, uns bandolers fantasma atraquen el seu banc i l’Owen creu que els lladres són els seus futurs sogres (Pierce Brosnan i Ellen Barkin).