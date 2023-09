D’un canal de televisió a dos. D’aquestes dos a l’entrada de les cadenes privades. I d’aquí, a la TDT i a l’època del streaming. I entremig els comandaments de televisió, la milionària baralla per les audiències, les xarxes socials... L’entreteniment a la televisió és part fonamental de la nostra història i més des de la dècada dels noranta, quan l’oferta en l’horari de màxima audiència es va amplificar a límits espectaculars. Movistar Plus + recorrerà a partir d’aquest divendres, de manera divertida i reflexiva, la història dels programes d’entreteniment a Espanya amb Prime Time, un nou format d’entreteniment que constarà de tres episodis.

A través d’entrevistes amb els protagonistes dels programes, d’imatges d’aquells grans xous i de l’anàlisi d’experts televisius, Prime Time recordarà grans moments televisius de les últimes dècades i els posarà en el context social i històric de cada moment. De ¡Qué apostamos? a Grand Prix passant per El Hormiguero, Tu cara me suena, Operación Triunfo, Gran Hermano, Lo que necesitas es amor, Master Chef, Ilustres ignorantes, late nights com La noche se mueve, Esta noche cruzamos el Mississippi, Crónicas Marcianas, Late Motiv i La Resistencia o els grans programes del cor entre molts d’altres.