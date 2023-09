Després de quatre anys sense emetre's, Mediaset ha decidit tornar a posar en boca de tots un dels programes més vistos per molts espanyols: Gran Hermano VIP. Aquesta és la vuitena edició, però aquesta vegada no és Jorge Javier Vázquez qui el presenta. Ara, Marta Flich, economista i actriu a sèries com 'Escenas de Matrimonio', és l'encarregada del plató els dijous a la nit.

Aquesta nova temporada té diverses sorpreses i novetats, tant per les celebritys que hi assisteixen com a participants com per les novetats dins la casa i la nova aparició del famós 'Súper'. La casa de GH Vip 8 té una cova del passat i una màquina dels desitjos, entre altres novetats.

El premi pel guanyador és de 150.000 euros

La casa encara està a Guadalix i ja ens han deixat clar, que hi haurà moltes novetats que s'aniran descobrint al llarg del xou televisiu. Tot i que, una de les novetats que més afectarà el guanyador d'aquesta edició és que, ara, s'haurà de pagar per tenir certs privilegis i això s'anirà descomptant del premi final del guanyador.

Descobreix com funciona 'la màquina dels desitjos'

Els concursants tenen 150.000 euros, el premi reservat pel guanyador, però aquesta quantitat pot variar en funció de les accions que es prenguin. Ara, els mòbils estaran guardats en caixes, hi haurà una suite per a dues persones, podran demanar la immunitat en les nominacions, entre altres privilegis, però, com accedeixen a aquests privilegis i què hi té a veure el premi final de l'edició?

Cada privilegi tindrà un cost que anirà des dels 8.000 euros per tenir el mòbil fins a 12.000 per a tenir la immunitat. Aquests privilegis no sempre seran accessibles i quan ho siguin, s'haurà de decidir què fer perquè s'ha de ser conscient que això es descomptarà del premi final del guanyador.

I, qui són els 18 participants de la vuitena edició de GH Vip?

1.Sol Macaluso, corresponsal argentina de 28 anys

2.Jessica Bueno, exparella de Kiko Rivera i model

3.Oriana Marzoli, coneguda per protagonitzar moments televisius de màxim fervor en diversos realitys com 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

4.Laura Bozzo, advocada i presentadora de 72 anys, famosa per les seves polèmiques aparicions televisives

5.Pedro García Aguado, la cara del programa 'Hermano Mayor' i campió olímpic de Waterpolo

6.Karina, representant d'Eurovisió 1971 amb grans cançons conegudes per tots, 'El baúl de los recuerdos' i 'Las flechas del amor'

7.Michael Terlizzi, model, graduat en 'Llengua i Literatura' i personal trainer italià de 36 anys, va participar a 'Mujeres y Hombres y Viceversa', on va coincidir amb Oriana

8.Luca Dazi, influencer a TikTok i concursant de Masterchef 11

9.Albert Infante, artista de performance, conegut per ser semifinalista a 'Got Talent España 2021'

10.Zeus Montiel, fill de Sara Montiel i Pepe Tous i dedicat al món de la música

11.Pilar Llori, higienista bucodental, la qual és coneguda perquè va aparèixer en un reality d'amor

12.Gustavo Guillermo, la mà dreta de Teresa Campos

13.Àlex Caniggia, fill de l'exfutbolista argentí Claudio Paul Caniggia, amb una gran participació a realitys com 'Resistiré' o 'Masterchef Celebrity Argentina'

14.Carmen Alcayde, periodista, presentadora i col·laboradora de diversos programes com 'Aquí hay tomate' o 'Gran Hermano: El Debate'

15.Luitingo, cantant andalús que va participar a 'Got Talent Espanya 2019' i que va posar ritme a la pel·lícula 'Operación Camarón' amb la cançó 'Un chico perfecto'

16.Marta Castro, influencer i exdona de Fonsi Nieto

17.Susana Bianca, model internacional

18.Javier Fernàndez, campió del Món de patinatge en els anys 2015 i 2016