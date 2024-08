Arrenca el curs televisiu: de Broncano i Latre al duel de «reines» de les tardes

Tot i que es diu que la televisió cada vegada perd més espectadors i les audiències no és el que eren, per la competència de les plataformes i el consum digital, les cadenes generalistes posen tota la carn a la graella per perpetuar el lideratge. És el cas d’Antena 3, que l’ha tingut durant 31 mesos consecutius, i el de La 1 de TVE, que, després de 12 anys de sequera, li ha agafat gust a ostentar-lo al juny, juliol i part d’agost , gràcies a l’Eurocopa i els Jocs Olímpics de París. O per aconseguir-ho, que és el que li passa a Telecinco. Per això totes comencen la temporada amb una allau d’estrenes.

Broncano arriba a TVE

La irrupció de Mr. Broncano a la televisió pública és una de les estrenes més esperades, perquè té el seu fandom (especialment entre els joves) a Movistar Plus+ per la seva particular manera de fer (entre altres coses, sempre pregunta als seus convidats quant guanyen i la freqüència dels seus coits) i perquè el seu fitxatge va desencadenar una polèmica a causa de l’astronòmic sou que guanyaria, cosa que va provocar un tsunami a la direcció de RTVE.

Falta per veure si el nou programa (encara sense nom) serà com La Resistència que tots coneixem o s’haurà d’atenir a l’entorn que habitarà, més encotillat, perquè només se seguirà comptant amb Jorge Ponce, Ricardo Castellá i Grison. Haurem d’esperar al 9 de setembre. Mentrestant, aquesta setmana, ja coneixerem la proposta que fa Carlos Latre amb el seu Babylon Show, amb què haurà de competir. A més, és clar, amb Pablo Motos i El hormiguero, el rei d’aquesta franja horària.

Xavier Graset i un altre «talent» musical

Planta Baixa, el magazín de tardes que va estrenar Ricard Ustrell a TV3 i que va passar després a mans d’Agnès Marquès, després de la marxa del periodista per posar-se al capdavant els dissabtes del Col·lapse, ha baixat la persiana i el traspàs del local se l’ha quedat Xavier Grasset, el presentador durant anys de Més 3/24 a 3Cat. A partir del setembre el periodista rebrà els teleespectadors al nou espai de tardes (de 17.45 a 19.15 hores) La selva. El Més 3/24 se’l quedarà Marina Romero.

La cadena pública també estrenarà un gran format d’entreteniment al prime time dels divendres: Zenith. El nou talent musical buscarà el millor cantant intergeneracional de Catalunya i es posiciona com la gran aposta de TV3 per la temporada, ja que s’apunta que el cost és molt superior a productes d’èxit, com Eufòria, sense anar més lluny.

Torna «59 segundos» i més cuina

Broncano a part, una de les grans novetats de La 1 de TVE és la tornada del programa 59 segundos (el que millor calla la boca als tertulians, perquè passat aquest temps, es queda sense micròfon), 20 anys després de la seva estrena , que van presentar Mamen Mendizábal, Ana Pastor i María Casado entre el 2004 i el 2012, data en què es va deixar d’emetre. Ara torna renovat i amb la periodista Gemma Nierga com a presentadora.

Una altra és l’estrena d’El gran premio de la cocina, un nou concurs de cuina presentat per Lydia Bosch i Germán González que s’emetrà cap a les 14.15, en què es valoraran dos plats: un lliurat als 20 minuts i un altre als 35.

S’espera, encara que no s’anunciï, That’s my jam, que el ritmo no pare, el programa que va presentar Arturo Valls a Movistar Plus. També la sèrie Las abogadas sobre la matança d’Atocha el 1977 i un talent que busca el millor cantant de copla.

Duel de reines

La llegenda explica que durant anys hi va haver una reina del matí, de nom Ana Rosa Quintana, el regnat de la qual residia a Telecinco, on va atresorar grans audiències amb El programa d’Ana Rosa. Però la revolució que va experimentar la cadena la va dur a traslladar-se a les tardes amb un nou projecte.

I així va néixer la seva TardeAR el setembre del 2023, espai que venia a competir amb el de la seva amiga i companya a Mediaset , Sonsoles Ónega, que un any abans s’havia mudat a Antena 3 per defensar-hi Y ahora Sonsoles amb ungles i dents.

Però l’intent de la monarca per annexionar-se el territori de les tardes semblava no haver donat els seus fruits, perquè la princesa es feia (encara que fos per poc) amb aquest tresor anomenat audiències.

No esperaran el setembre per reprendre el duel: van tornar ahir. Sonsoles amplia el seu horari una hora (comença a les 17.00) i ha fitxat una exdirectiva d’El programa de AR i Ana Rosa es retroba amb Jorge Javier Vázquez.

Entreteniment nou i «revival»

Pel que fa a les privades, a l’espera de la tòrrida comèdia que protagonitzarà Rubén Cortada a Antena 3, ¿A qué estás esperando?, A muerte i la sèrie ja vista a Atresplayer Beguinas, una estrena ja anunciada de la cadena principal d’Atresmedia és el del programa López y Leal contra el canal, un divertit concurs que enfrontarà Roberto Leal e Iñaki López proposant-los reptes i que presenta Eva González.

Cuatro, fidel al seu estil, ofereix diversos productes d’entreteniment. Dos els havia presentat Juanra Bonet: el concurs Boom, que a Mediaset capitanejarà Cristian Gálvez, i Lo sabes, no lo sabes, ara en mans de Xuso Jones.

Així mateix, torna un reality ja mític ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, amb l’original: Luján Argüelles (que fa doblet: serà la malvada presentadora d’El rival más debil, a Telecinco).

I la cantant Ruth Lorenzo, ja llicenciada com a presentadora de concursos musicals, es posa al capdavant a La Sexta del nou talent show de pianistes, titulat El piano, amb Pablo López i Mika com a jurat. Got talent (Telecinco) estrena aquesta edició jurat: la polifacètica Tamara Falcó.