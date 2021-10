El tiktoker i youtuber de Sant Hipòlit de Voltregà, David Its Me, s'estrena aquest dimarts al canal Super3 amb el nou programa 'Top or fail'. El creador de continguts s'enfrontarà cada dimarts a les 20.20 h a un repte diferent, que haurà de superar si vol rebre el segell 'Top'. Quan no aconsegueixi batre els reptes, aquests seran qualificats de 'Fail'.

El canal Super3 prepara reptes innovadors que provocaran que David Its Me hagi de viure situacions complicades. En molts d'aquests reptes el David estarà acompanyat de youtubers, tiktokers i streamers molt coneguts del públic infantil i juvenil.

Amb la intenció de fer-ho interactiu, el canal anirà publicant el progrés d'en David Its Me a les seves plataformes digitals. Així, el públic podrà veure com es prepara el tiktoker per afrontar els reptes setmanals. A més, David Its Me aprofitarà aquests espais per explicar les seves sensacions, inquietuds, pors i neguits.

També, en aquests canals digitals i de manera exclusiva, es podran descobrir secrets del programa, moments divertits i inèdits, i declaracions d'alguns dels convidats que valoraran com han vist el repte.

Empuriabrava des dels aires

Al primer capítol de 'Top or fail', David Its Me es llançarà al buit. Als seus peus, Empuriabrava. Però no s'ho podrà mirar gaire, ja que en el seu primer repte ha de ser capaç de fer un dibuix mentre es llança en paracaigudes. Un cop a terra, el seu amic de tota la vida, Sergi Armentano, haurà d'endevinar què ha pogut plasmar al paper.