'Joc de cartes' recorrerà aquesta setmana municipis del Baix Llobregat Nord per trobar el millor restaurant amb història del Montserratí. El programa presentat per Marc Ribas s'emetrà aquest dimecres, a les 22.05 h, per TV3.

La primera parada del 'Joc de cartes' serà a Collbató, on fa gairebé 20 anys que va obrir Can Llates. Núria Canals, sommelier i cap de sala, col·labora amb els seus pares per tirar endavant aquest negoci que ella considera casa seva. Després, Marc Ribas passarà per Castellví de Rosanes per visitar el Mas Sunyol, una antiga casa pairal del segle XVI reconvertida en restaurant fa 30 anys per la família de l’actual cap de sala, l’Albert Almirall. El que també està a punt de fer 30 anys és el Racó de Sant Esteve. Però la propietària, Nadia Mestres, vol transportar els clients de Sant Esteve Sesrovires encara més enrere en el temps, amb una decoració inspirada en el cinema dels 80. La ruta acabarà a Esparreguera, on tres germans capitanegen la Flor de Sal, un local amb més de tres dècades d’història, amb l’energia irrefrenable de José Miguel García al capdavant de la cuina. Qui deixarà clar que la bona feina és garantia de supervivència? Quin restaurant aconseguirà una fita més en la seva llarga història? Quin restaurant serà mereixedor dels 5.000 euros del premi? La resposta, aquest dimecres a TV3.