Després d'una gala de repesca, Edu i Clàudia tornen a "Eufòria" aquest divendres a la nit amb una vuitena gala plena d'actuacions prometedores.

El repertori d'aquest divendres fa pensar que hi haurà una gala molt intensa. El representant de la Catalunya Central, Pedro, presentarà la cançó "Falling" de Harry Styles, una balada trista que segur aconseguirà que ens emocioni. Scorpio defensarà "Ay Mamá", un dels temes que van ser proposats per defensar a Espanya en Eurovisió. Joan passarà del pop de Katy Perry de l'última gala a la música disco de The Tramps, interpretant "Disco Inferno". I també d'un grup musical, Triquell trepitjarà l'escenari amb "Enemy" d'Imagine Dragons.

Sense deixar de banda temes en català, Edu ens farà vibrar amb "El far del sud" de Sopa de Cabra, i Estela amb "Ara que tinc vint anys" de Joan Manuel Serrat, dos clàssics. Mariona segur que aportarà un gran espectacle, també en català, amb "Seré Feliç" versió de "I will survive" de Gloria Gaynor. Aportant un toc més modern a la gala Núria presentarà "My head & My heart" d'Ava Max. Per últim, Clàudia interpretarà un tema d'Alanis Morissete, "Ironic".

Cal recordar que a les gales ja es pot votar als concursants des de casa a través de l'aplicació de TV3.