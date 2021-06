Aquesta és la llista de sèries més destacades que s'estrenen durant la primera setmana de juny a les plataformes de streaming: Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Movistar + i Apple TV +, segons Fotogramas (mitjà especialitzat en el món audiovisual).

Sweeth Tooth: el niño ciervo - 4 de juny

Netflix. La sèrie americana Sweeth Tooth parla sobre un nen mig humà i mig cérvol, que busca una nova vida amb un esquerp professor a un món postapocalíptic ple de perills.

Por qué matan las mujeres (segona temporada) - 4 de juny

HBO. Una mestressa dels anys seixanta, una dama de l'alta societat dels vuitanta i una advocada del 2018. Tres dones d'èpoques molt diferents que lluiten amb infidelitats en els seus matrimonis. La sèrie explica com ha canviat el paper de les dones, però com la seva reacció a la traïció segueix sent la mateixa.

Dom - 4 de juny

Amazon Prime Video. Aquest drama criminal inspirat en la història real de Victor, un oficial de policia que va dedicar tota la seva vida a la lluita contra les drogues i el seu fill Pedro, un noi addicte que es va convertir en un dels criminals més buscats de Rio de Janeiro.

Paraíso - 4 de juny

Movistar +. Aquesta sèrie es desenvolupa a Llevant el 1992, en un poble de costa a finals d'estiu. La Sandra, l'Eva i la Malena, de 15 anys, desapareixen a una discoteca sense deixar rastre. Tot i que la policia les buscava, no semblava que miressin en bona direcció. És per això, que el Javi, el germà petit de la Sandra, comença una investigació amb el Quino i l'Álvaro, els seus millors amics i juntament amb el Zeta, el xulo de la classe, descobreixen que els qui han raptat a la seva germana no provenen d'aquest món.

La historia de Lisey - 4 de juny

Apple TV+. Thriller molt personal basat en la novel·la de Stephen King i adaptada per ell mateix, explica la història de la Lisey Landon, interpretada per Julianne Moore, dos anys després de la mort del seu marit, el famós escriptor Scott Landon, representat per Clive Owen. Una sèrie d'esdeveniments desoladors obliga a Lisey a recordar moments oblidats del seu passat amb l'Scott.